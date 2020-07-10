Adana'da trafik polisi, yolda aracı arızalanan sürücüye yardım etti - Son Dakika

Adana'da bir trafik polisi, çalışmayan hafif ticari aracı vatandaşlarla beraber iterek, çalıştırılmasına yardımcı oldu.

Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik akışını sağlayan Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı seyir halindeki bir hafif ticari aracın arıza yaptığını görünce duruma müdahale etti.

Önce trafik akışının kontrolünü sağlayan polis, rampada kalan hafif ticari aracı iterek çalıştırılması için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Polisin ve vatandaşların el birliğiyle iterek çalıştırdığı hafif ticari araç, yoluna devam etti.

Trafik polisinin aracı itme anına ait fotoğraf sosyal medyada beğeni topladı.