Adana'da trafik polisleri, motosikletli kuryelere bilgilendirme yaptı - Son Dakika

Adana'da trafik polisleri, motosikletli kuryelere bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iş yoğunluğu oluşan kuryelerin karıştığı trafik kazalarının azalması amacıyla çalışma başlattı.

Kurumsal kurye hizmeti veren firmaları ziyaret eden trafik polisleri, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymanın ve kask gibi ekipmanları kullanmanın önemini anlattı.

Trafik ekipleri, motosikletli kuryelere bilgilendirici broşürler de dağıttı.