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Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında "temsili görev" - Son Dakika

Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında "temsili görev"

04.08.2021 09:50
Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında

Adana'da trafik ekipleri, trafik polisliğine özenerek yolda düdük çaldığı ve bir sürücüye el işaretiyle yön verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan çocuğa, uygulama noktasında temsili görev yaptırdı.

Adana'da trafik ekipleri, trafik polisliğine özenerek yolda düdük çaldığı ve bir sürücüye el işaretiyle yön verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan çocuğa, uygulama noktasında temsili görev yaptırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentteki camilerde Kur'an kursu eğitimi alan öğrencilere trafik kurallarını anlattı, "trafik dedektifi" kimlik kartı verdi.

Eğitim alan öğrencilerden 10 yaşındaki Enes Yetkin de merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir ara sokakta kendisine öğretilenleri uygulamak istedi.

Yetkin'in ara sokakta bir kadın sürücüye yolda düdük çaldığı ve el işaretiyle yön verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ekipler, görüntüler üzerine Yetkin'i evinden alarak kentteki bir uygulama noktasına götürdü, çocuğa temsili trafik polisliği yaptırdı.

Burada araç durduran Yetkin, sürücülere broşür verdi ve "Yayalar kırmızı çizgimizdir." dedi.

Enes Yetkin, gazetecilere, trafik polislerinin kendisine verdiği eğitimi uygulamak istediğini belirterek, "Geçen gün bir araba durdurdum. Saygısızlık etti ve gitti. Biraz üzüldüm, biraz da kızdım. Kimliğim de elimdeydi, gösteriyordum. Bugün polisin yanında birkaç tane araç durdurdum. Sürücünün emniyet kemeri takılıydı. Bunun için teşekkür ettim. Broşür verdim ve 'yayalar kırmızı çizgimiz' dedim. Ondan sonra 'iyi yolculuklar' dedim ve gittiler." diye konuştu.

Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında temsili görev
Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında temsili görev
Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında temsili görev
Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında temsili görev
Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında temsili görev

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da, trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev' - Son Dakika


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