Adana'da trafik uygulamasında 90 sürücüye ceza yazıldı - Son Dakika

Ekipler, şüpheli bulunarak durdurulan 409 araçta yaptığı incelemede 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, dün akşam caddeler ve bulvarlarda uygulama yaptı.

Adana 'da trafik uygulamasında, 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden ceza uygulandı.

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu