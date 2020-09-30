Adana'da trafik uygulamasında 90 sürücüye ceza yazıldı - Son Dakika

Adana'da trafik uygulamasında 90 sürücüye ceza yazıldı
Adana'da trafik uygulamasında, 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden ceza uygulandı.
Adana'da trafik uygulamasında, 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, dün akşam caddeler ve bulvarlarda uygulama yaptı.
Ekipler, şüpheli bulunarak durdurulan 409 araçta yaptığı incelemede 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 kişiye ehliyetsiz araç sürmekten ve 60 sürücüye de çeşitli trafik ihlallerinden ceza yazdı.
Son Dakika Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu