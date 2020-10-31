Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı - Son Dakika

Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

31.10.2020 02:45

Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp yayan kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp yayan kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Abdullah Kutan idaresindeki 58 AAJ 177 plakalı otomobili durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde Kutan'ın 0,96 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kutan, polis ekiplerince karakola götürülmek üzere ekip otosuna bindirildiği sırada otomobilini bırakarak kaçtı.

Çalılık alana saklanan Kutan, 1 saatlik aramanın ardından gözaltına alındı.

Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

Çukurova, Alkol, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu         
21:18
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi         
19:45
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 03:58:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei