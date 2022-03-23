Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

23.03.2022 14:37
Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezine giren Emrah B. (33), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın bildirilmesi üzerine bölgede inceleme yaptı.

Acı içinde yardım istedi

Emrah B'nin olayın ardından trafo merkezinden çıkıp acı içinde, çevredekilerden yardım istemesi olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, trafo merkezi yakınında ikamet eden Hasan Şahbaz, gazetecilere, daha önce de bölgede benzer olayların yaşandığını belirterek, "Burada görevli bekçi varken böyle olaylar olmuyordu. Bekçi gittiğinden beri korku içindeyiz. ya buraya bekçi versinler ya da burayı kaldırsınlar." ifadelerini kullandı.

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Akıncılar, Bekçi, Adana, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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