Adana'da Trafo Patladı
1 saat önce
Adana'da trafo patladı Patlamanın ardından dumanlar içinde kalan trafo itfaiye ekiplerince söndürüldüADANA - Adana'da meydana gelen trafo patlaması korku ve paniğe neden oldu.
Adana
'da trafo patladı
Patlamanın ardından dumanlar içinde kalan trafo itfaiye ekiplerince söndürüldü
ADANA - Adana'da meydana gelen trafo patlaması korku ve paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Gülbahçesi Mahallesi
Obalar Caddesi üzerindeki bir trafodan dumanlar çıkmaya başladı. Patlamayla birlikte alev alan trafo ve çevresi duman altında kaldı. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Mahalle sakinleri bölgedeki trafolarda daha önce de patlamalar meydana geldiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:26 Kaynak: İHA
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