Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafo Patladı

Adana'da Trafo Patladı

1 saat önce

Adana'da trafo patladı Patlamanın ardından dumanlar içinde kalan trafo itfaiye ekiplerince söndürüldüADANA - Adana'da meydana gelen trafo patlaması korku ve paniğe neden oldu.

Adana'da trafo patladı
Patlamanın ardından dumanlar içinde kalan trafo itfaiye ekiplerince söndürüldü

ADANA - Adana'da meydana gelen trafo patlaması korku ve paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi üzerindeki bir trafodan dumanlar çıkmaya başladı. Patlamayla birlikte alev alan trafo ve çevresi duman altında kaldı. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Mahalle sakinleri bölgedeki trafolarda daha önce de patlamalar meydana geldiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 23:45:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafo Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]