Adana'da trafo yangını: 1 ölü - Son Dakika
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Adana'da trafo yangını: 1 ölü

09.06.2022 23:40

Adana'da bir trafoda çıkan yangında trafo içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da bir trafoda çıkan yangında trafo içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Mahallelinin tel çitlere dayanarak cesedi görmeye çalışmaları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde bulunan trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafo içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Trafoda ceset bulunduğu duyan mahalle halkı olay yerine akın etti. Onlara kişinin trafonun önüne akın ederken tel çite dayanıp cesedi görmeye çalışmaları dikkat çekti. Polis yaptığı incelemede, ceset tamamen yandığını için kimliğini belirleyemedi. Ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü
Adana'da trafo yangını: 1 ölü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akıncılar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da trafo yangını: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da trafo yangını: 1 ölü - Son Dakika
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