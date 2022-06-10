Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi

10.06.2022 16:20
Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi

Adana'da girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

Adana'da girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde dün gece trafo merkezinde yaşanan patlamanın ardından cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, ölen kişinin çeşitli olaylardan emniyette suç kaydı bulunan Abuzer Yıldırım (29) olabileceği yönündeki bulgular üzerine ailesine durumu bildirdi.

Morga giden baba Tahsin Yıldırım, cesedin oğlu Abuzer Yıldırım'a ait olduğunu teşhis etti.

Otopsinin ardından Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezinde dün gece patlama yaşanması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirmişti. Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde cansız yatan birinin olduğunu tespit etmiş, akıma kapılarak öldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi
Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi
Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
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