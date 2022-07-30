Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı - Son Dakika
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Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı

30.07.2022 03:29
Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı

Adana'da trafodan kablo çalmak için içeri girdiği öne sürülen kişi içeride yere düştükten sonra demirlerin arasına sıkıştı.

Adana'da trafodan kablo çalmak için içeri girdiği öne sürülen kişi içeride yere düştükten sonra demirlerin arasına sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kişiyi yakaladı. Trafoya giren şüpheli, uyumak için girdiğini söyledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar trafonun içerisine birbirinin girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daha öncede hırsızlıktan birçok suç kaydı olan M.T'yi trafo içerisinde sıkışmış halde buldu. Ancak elektrik akımı olduğu için M.T'ye müdahale etmek için, akımın kesilmesini beklendi.

Bu sırada polis bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. TEDAŞ görevlileri elektrik akımını kestikten sonra polis şüpheli M.T'yi trafo içerisinden çıkardı. M.T'in trafoya kablo çalmak için girdiği öne sürüldü. Yakalanan M.T. polislere verdiği ifadede uyumak için girdiğini belirtti.

Hafif yaralanan M.T hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı - Son Dakika
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