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Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika

Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü

30.07.2021 16:01
Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde traktör kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktör kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgedikli (54), Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda 01 RA 160 plakalı traktörü kullandığı sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Akgedikli'nin kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Akgedik'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da traktör kullanırken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika


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