Kaza, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kaplan (56), aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Devrilen motosikletten düşen Kaplan, başını asfalt yola çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alıp, olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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