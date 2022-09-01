Traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Mahmut Kaplan, yönetimindeki motosikletle aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Devrilen motosikletten düşen Kaplan, başını asfalta çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alıp, gelen Kaplan'ın yakınları gözyaşı döktü.Yapılan incelemenin ardından Mahmut Kaplan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA

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