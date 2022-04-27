Adana'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

27.04.2022 23:14
Adana'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Kupçak'ın kullandığı traktör, Bağözü Mahallesi'ndeki evinin önünde geri manevra yaparken oğlu Yusuf Kupçak'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Kupçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Kupçak'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Traktör, Bağözü, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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