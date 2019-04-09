Son Dakika Haberleri: Adana'da Trenin Çarptığı Kişi Öldü

Adana'da Trenin Çarptığı Kişi Öldü

57 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da Trenin Çarptığı Kişi Öldü, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Serap Aktaş Koşuyolu mevkisinde rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Elalmış'a (29), K.O'nun yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Samet Elalmış'ın telefonla konuşarak yürüdüğü, bu sırada treni fark etmeyerek, altında kaldığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:00 Kaynak: AA

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