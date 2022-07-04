Son Dakika | Tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

04.07.2022 09:00

Son dakika haberler: Adana'da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi öldü.

Adana'da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Ahmet P'nin (66) komşusuyla yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet P, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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