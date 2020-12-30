Adana'da Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, İzzettin A. olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Bu sırada çıkan arbedede, bir güvenlik görevlisi zanlının bıçakla saldırması üzerine elinden hafif yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı 'ndaki Huzurevleri metro durağında, duvarda asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren kişiyi fark eden güvenlik görevlileri duruma müdahale etti.

Adana 'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

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