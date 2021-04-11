Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kentte bisiklet turu yapıldı.

Adana Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Sağlığa pedal çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna katılacak sporcular, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'ndan toplandı.

Sporcular, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görevli polislere çiçek verdi. Trafik polisleri de kaskı olmayan sporculara kask hediye etti.

Yaklaşık 500 sporcu, Atatürk Parkı'ndan başlayarak tarihi Taşköprü ve Büyük Saat Kulesi gibi kentin turistik mekanlarından bisikletleriyle geçti.

Sporcular, yaklaşık 10 kilometrelik turun ardından tekrar Atatürk Parkı'ndaki bitiş noktasına ulaştı.