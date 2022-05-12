Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

12.05.2022 17:33
Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Adana'da refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan 3 kadına otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'da refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan 3 kadına otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapsi istenen tutuklu sürücü M.K.A. ile ölen kadınların yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

M.K.A, kaza nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Kaza günü kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra evine giderken önüne siyah bir otomobilin çıktığını belirten sanık, şöyle konuştu:

"Bu sırada önümdeki başka bir araç da makas atınca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Ben önce ağaca çarptığımı sandım. Araçtan indikten sonra kadınlara çarptığımı fark ettim. Pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke onların yerine ben ölseydim."

Avukatların sorusu üzerine sanık sürücü, kaza sırasında alkollü olmadığını belirtti.

Ölen kadınlardan Nilüfer Kanat'ın eşi Bülent Kanat, Birsen Sonkur'un eşi Ayhan Sonkur ve Özler Büyükmazı'nın oğlu Hüseyin Ekinci, şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme başkanı, kaza görüntüsünü mahkemece izleyeceklerini belirtip müştekilerin görüntülerden incinmemeleri için isterlerse mahkeme salonu dışına çıkabileceklerini söyledi.

Daha sonra kaza görüntüsü mahkeme heyeti ve taraflarca izlendi. Mahkeme başkanı, kazanın oluş şeklini kayda geçirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve kaza yerinde keşif yapılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına ve kaza yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda M.K.A. yönetimindeki otomobil, 29 Mart'ta refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya otomobiliyle çarparak kadınların ölümlerine neden olmuştu.

Kazadan sonra tutuklanan M.K.A. hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI Son dakika gündem: ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI Hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti Hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Tragger, Mahkeme, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement