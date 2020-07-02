Adana'da tutuklu FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kapatılan kurumlarında yöneticilik yaptığı ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık H.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilk olarak sanık H.D'ye dava dosyasına gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri okuyarak, bu konudaki savunmasını sordu.

H.D, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia eden H.D, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve bu celse dinlenmeyen tanıkların mahkemeye çağrılmaları yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alıp, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.