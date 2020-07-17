Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilen Selma C. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilen Selma C. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.

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Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma sanık avukatı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları hazır bulundu.

Sanık Selma C. savunmasında kötü durumda olduğunu belirterek, "Çocuklarımın katili olarak yargılanıyorum, ben de yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Selma C'nin avukatı da müvekkilinin olaydan önce gördüğü şiddet nedeniyle jandarmaya şikayette bulunduğunu ancak, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle daha sonra şikayetinden vazgeçtiğini öne sürerek sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selma C'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı, sanığın, cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesinde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "Çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Selma, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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