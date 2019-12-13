Adana'da üç çocuğunu öldüren anneyle ilgili tahliye isteği reddedildi - Son Dakika
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Adana'da üç çocuğunu öldüren anneyle ilgili tahliye isteği reddedildi

7 saat önce

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'da üç çocuğunu öldüren anneyle ilgili tahliye isteği reddedildi, System.String[]

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanının, söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorduğu sanık, "Hayır" diye cevap verdi.

Sanığın avukatı ise dava dosyasını almakta önce tereddüt ettiğini belirterek "Müvekkilim Selma C. ile cezaevinde görüştüm. Psikolojisi çok bozuktu. Devamlı boşluğa bakıyordu. Çocuklarını öldüren bir annedir, cani değildir. Eşi şu anda bir başka kadınla birlikte yaşıyor, kadın 6,5 aylık hamiledir. Selma'dan boşanmaları söz konusu bile değil." ifadesini kullandı.

Selma C'nin devamlı eşi ve yakınları tarafından dövülen, şiddet gören bir kadın olduğunu savunan avukat, şu ifadeleri kullandı:

"Eşi Selma'ya 'Senin üzerine kuma getireceğim.' demiştir. Selma da eşi nazarında her şeyden daha değersiz olduğunu düşünerek çocuklarını üvey anne eline bırakmamak için 'Bu kötü dünyada yaşayamam.' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Akıl sağlığı iyi değildir, ev hapsiyle tahliye edilmesini talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, sanık Selma C'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyet, daha önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen sanığın 3 hafta süreyi geçmeyecek şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde yeni bir rapor aldırılmasını da kararlaştırdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Selma, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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