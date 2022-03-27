Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı - Son Dakika
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Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı

27.03.2022 06:56

Adana'da biri polis üç kişiye otomobille çarptıktan sonra kaçan üç şüpheli barda gözaltına alındı.

Adana'da biri polis üç kişiye otomobille çarptıktan sonra kaçan üç şüpheli barda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde üç kadının bulunduğu 34 LG 1083 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İkaza rağmen sürücü otomobille, biri polis üç kişiye çarptıktan sonra önce Ziyapaşa Bulvarı'na ters yönden, ardından ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine şüphelilerin gidebileceği yerlere çok sayıda ekip sevk edildi.

Yapılan kontrollerde polis memuru ile diğer iki kişinin hafif yaralandığı belirlendi.

Otomobilin yeri cep telefonundan tespit edildi

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, bir yaralının cep telefonunun otomobilin kaput kısmına düştüğünü tespit etti.

Cep telefonundaki yer bulma uygulamasını kullanan polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin Döşeme Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Telefonun bulunduğu konuma giden ekipler otomobili bir sitenin otoparkında terk edilmiş halde buldu.

Otelin barında yakalandılar

Araştırmalarını genişleterek sürdüren ekipler, şüpheli üç kadının aracı bıraktıktan sonra çağırdıkları taksiyle söz konusu yerden ayrıldığını belirledi.

Taksi plakasından şoförüne ulaşan ekipler, üç şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir otele gittiğini tespit etti.

Oteldeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, barda oldukları belirlenen sürücü Yasemin A. ile diğer iki kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, Yarbaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı
Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı
Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da üç kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheliler barda yakalandı - Son Dakika
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