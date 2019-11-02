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Adana'da Uçurtma Şenliği düzenlendi

7 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Adana'da Uçurtma Şenliği düzenlendi, System.String[]

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında polisler, çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Burada, şenliğe katılan çocuklar, model uçak kursunda yaptıkları uçakları ve kendilerine hediye edilen uçurtmaları uçurdu.

Çocukların eğlenceli dakikalar yaşadığı etkilikte, katılımcılara sucuk-ekmek de ikram edildi.

Programa, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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