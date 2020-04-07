Adana'da uçurtmalar dolunaya eşlik etti - Son Dakika

Adana'da uçurtmalar dolunaya eşlik etti
6 saat önce
Adana'da akşam saatlerinde beliren dolunay, gökyüzünde uçan uçurtmalarla güzel görüntüler oluşturdu.
Adana'da akşam saatlerinde beliren dolunay, gökyüzünde uçan uçurtmalarla güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:14 Kaynak: AA
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