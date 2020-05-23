Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiğinin ancak sabah fark edildiğinin tahmin edildiği öğrenildi.

Atan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Atan'ın cesedi, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sabah erken saatlerde tarlasını sulamaya giden Murtaza Öztürk, kazayı fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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