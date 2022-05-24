Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

24.05.2022 13:33
Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen Mustafa Tüfekli (47) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 80 metrelik uçuruma düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Tüfekli'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADANA

Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Otomobil, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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