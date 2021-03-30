Adana'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Saimbeyli Feke yolunda Mehmet Uysun (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Uysun (71) ile Mercan Uysun (71) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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