Uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan F.A, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yamaç paraşütçüsü F.A. (55), uçuş yapmak için geldiği Menekşe Mahallesi'ndeki Menekşe Tepesi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Adana 'nın Sarıçam ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uçuş alanı olarak kullandığı tepeden düşen paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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