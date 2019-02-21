Son Dakika Haberleri: Adana'da Ucuz Meyve ve Sebze Kuyruğu

Adana'da Ucuz Meyve ve Sebze Kuyruğu

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında açılan ve Türkiye'nin en ucuz ürünlerinin satıldığı tanzim satış mağazasına Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Adana'da Ucuz Meyve ve Sebze Kuyruğu, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında açılan ve Türkiye'nin en ucuz ürünlerinin satıldığı tanzim satış mağazasına Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ucuz meyve ve sebze satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki biberciler pazarında açılan tanzim satış mağazasında patates, soğan, ıspanak ve domatesin 2 liradan, salatalığın 3, yeşil biberin 4, limon ve portakalın 1, patlıcanın 4 buçuk liradan satılıyor. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni Adana İmar Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Emre Dayanıklı, tanzim satış mağazasının 3'üncü gününde büyük ilgiyle devam ettiğini belirterek, "Sabahtan beri yoğun bir kalabalık var. Her gün saat 10.00'da başlıyoruz, akşam 18.00'e kadar satışlara devam ediyoruz. Mağazalarımızda patates ve soğan günde 3'er ton, biber ve domates yaklaşık 2 ton, salatalık ve elma da 1'er ton satılıyor. Önümüzdeki hafta Adana'da 4 tane daha tanzim satış mağazalarımızı açmış olacağız" diye konuştu.

Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak için gelen Adnan Aydın isimli vatandaş, torbalarını pazarın 4'te 1'i fiyatına doldurabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Aydın, "200 liraya dolduracağımız arabayı, 50 liraya dolduruyoruz. Pazarda fiyatlar 3 katı. Her zaman gelirim, hiç zoruma gitmeden 1 saat de beklerim. Pazarda da ucuz sebze bulabilmek için geziyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah her mahallede böyle mağazalar açılır" dedi.

Ucuza meyve ve sebze satın alabilmek için kuyruğa giren Cennet Boyuneğmez ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Fiyatlar güzel, hesaplı. Pazarda domates ve patates 4-5 liradan aşağı satılmıyor. Buraya pazardan geldim. Fiyatlar arasında büyük fark var. Domatesi 2 liradan, elmayı 1 buçuk liradan alıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı

Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Ucuz Meyve ve Sebze Kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]