Adana'da ulaşıma zam - Son Dakika

Adana'da ulaşıma zam

ADANA Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan otobüslerde öğrenci, tam ve öğretmen tarifelerine zam yapıldığını duyurdu.

Adana'da ulaşıma zam, System.String[]

ADANA Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan otobüslerde öğrenci, tam ve öğretmen tarifelerine zam yapıldığını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenci tarifelerine yüzde 7,1, tam bilet tarifesine yüzde 28,5, öğretmen tarifesine ise yüzde 33,3 zam yapıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Buna göre tam bilet 2,90 TL, öğretmen 2,40 TL, öğrenci ise 1,50 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, zam yaptıkları için Adanalılardan özür diledikleri belirtildi. Son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığının aktarıldığı açıklamada, bu süre zarfında doların yüzde 115 arttığını, akaryatın yüzde 38, çarşı-pazar (tüfe) fiyatlarının ise resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandığını ancak kendilerinin tek kuruş zam yapmadıkları, zam yapmaktan başka da çarelerinin olmadığı ifade edildi.Öte yandan minibüs ücretleri de zamlanırken, kartlı binişlerde öğrenci tarifesinin 2,05 TL, tam üceriten ise 3.50 TL olduğu bildirildi. Minibüslere kartlı biniş yerine elektronik bilet ile binmek isteyenlerin ise tek biniş için 4,25 TL ödeyeceği kaydedildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da ulaşıma zam - Son Dakika

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