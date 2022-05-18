Adana'da Uluslararası Müze Günü kutlandı

Adana'da, Uluslararası Müze Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, güzel bir komplekste anlamlı günü kutladıklarını söyledi.

Adana Müzesi'nin bulunduğu kompleksin hem yapısı hem de içerisindeki eserlerle önemli bir yer olduğunu aktaran Elban, buranın yıl sonunda tamamlanacak çalışmalarla Avrupa'nın en büyük müze kompleksi olacağını belirtti.

Elban, yaşayan yerler olan müzelerin ziyaret edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Adana Müze Müdürü Nalan Yastı'nın da konuşmasının ardından Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Tarihi Eserlerin Resmedilmesi" konulu resim sergisi açıldı.

Etkinlikte, farklı yaş gruplarından çocukların katılımıyla "Zaman Yolculuğu" defilesi gerçekleştirildi.