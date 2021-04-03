Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Adana'da bu yıl çevrim içi düzenlenen 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için açılış töreni düzenlendi.

İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanan karnaval etkinlikleri, geleneksel başlangıç gongunun çalınmasıyla başladı.

Otomobilleriyle gelen vatandaşlara etkinlikleri izleme imkanı da tanıyan karnavalın açılışı, renkli görüntülere sahne oldu.

Açılışta, karnaval için özel olarak tasarlanan "Kortej Kostümleri Yarışması" defilesi yapıldı.

Defilenin ardından karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt'un şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) konser verdi.

ÇDSO, karnaval kapsamında konser veren Sena Şener ve Zuhal Olcay ile Yeni Türkü ve Adamlar grubuna da eşlik etti.

Vali Süleyman Elban, karnavalın açılış töreninde, bir sonraki organizasyonun Adana sokaklarında coşkuyla kutlanması temennisinde bulundu.

Adana'nın her mevsim çok güzel olduğunu belirten Elban, "2011'de başlayan karnavalla birlikte Adana çok hızlı bir şekilde festivaller şehri haline dönüştü. Festival yapmak herkesin harcı ama festivali huzur içerisinde, sevgiyle, insanları mutlu bir şekilde uğurlayacak bir festival yapmak ancak Adana gibi şehirlere nasip olur. Bu da Adana insanının bir özelliğidir." diye konuştu.

Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt da etkinliğe kentin ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını ifade etti.