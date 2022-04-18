Adana'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi

18.04.2022 20:46
Adana'da "Ümmet İftarı" programı düzenlendi

Adana'da düzenlenen "Ümmet İftarı" programında vatandaşlar oruçlarını hurma, çorba, ekmek ve suyla açtı.

Adana'da düzenlenen "Ümmet İftarı" programında vatandaşlar oruçlarını hurma, çorba, ekmek ve suyla açtı.

Adana'da Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) tarafından, Ulu Cami önünde "Ümmet İftarı" programı düzenlendi.

İftara katılanlar, yere kurulan sofralarda hurma, ekmek, çorba ve suyla orucunu açtı.

ASİM Genel Başkanı Mahmut Erarslan, "Ümmet İftarı" ile İslam coğrafyasında Müslümanların çektiği sıkıntılara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Birçok kişinin ümmet sofrasında bir araya geldiğini belirten Eraslan, "Görkemli bir iftar yapmak yerine, yerde oturarak iftarımızı açtık. Her yıl bu geleneksel iftarımızı sürdüreceğiz. Buradan aslında israfın haram olduğu mesajını da veriyoruz." dedi.

İftara katılanlar daha sonra dua etti.

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Hurma, Adana, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'Ümmet İftarı' programı düzenlendi - Son Dakika


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