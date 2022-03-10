Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı

10.03.2022 09:45
Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı

Adana'da un içine gizlenmiş 5 bin 785 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da un içine gizlenmiş 5 bin 785 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında uygulama alanında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda un içerisine gizlenmiş halde 5 bin 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polisin kent merkezindeki adreslere yaptığı baskınlarda ise 355 bin adet makaron, 102 bin 660 adet doldurulmuş sigara, 145 kilogram tütün ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı
Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı

YORUMLAR
500
Mersin'de kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı Mersin'de kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon Kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da un içinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement