Adana'da üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek kampanyası - Son Dakika
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Adana'da üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek kampanyası

6 saat önce

Adana'da bir esnafın 30 üniversite öğrencisine ücretsiz kahvaltı vereceğini duyurmasının ardından bir çorbacı ile kebapçı da kampanyaya destek verdi.

Adana'da üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek kampanyası, System.String[]

Adana'da bir esnafın 30 üniversite öğrencisine ücretsiz kahvaltı vereceğini duyurmasının ardından bir çorbacı ile kebapçı da kampanyaya destek verdi.


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyan 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli isimli üniversite öğrencisinin twitter hesabından "Yemek kartımda sadece bir lira kalmış. Bir liraya karnımı doyurabilir miyim" diye yazdıktan sonra intihar etmesinden etkilenen Adanalı esnaf Levent Tamtürk üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz kahvaltı kampanyası başlattı. Tamtürk, bu olayın kendisini çok derinden etkilediğini ve üzdüğünü söyleyerek, "Ben 30 üniversite öğrencisine ücretsiz olarak kahvaltı vermek istiyorum. Bunu da bir kampanyaya çevirip diğer esnaf arkadaşlarıma da çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü Peygamberimiz Hz Muhammet (Sallallahü aleyhi ve sellem) 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyor. Bütün esnaf arkadaşlarımız bu kampanyaya katılırsa çok memnun olurum" dedi.


Çok zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini ifade eden Tamtürk, "Ben bu duruma gelmeden önce çok eski günlerde bir dönercinin önünden geçiyordum cebimde bir lira vardı döner alamadım oradan yutkunarak geçtim. O yüzden bu duyguyu çok iyi bilirim" diye konuştu.


Tamtürk'ün esnafa kampanya çağrısı kısa sürede destek buldu. Bir çorbacı ve kebapçı da kampanyaya katılarak üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek verme sözü verdi.


Yıllardır çorbacılık yapan Ali Sevimli kampanyayı çok önemli bulduğunu kendisinin bir kazanda üniversite öğrencileri için çorba kaynatacağını ve onlara ücretsiz vereceğini söyledi. - ADANA

İstanbul Üniversitesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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