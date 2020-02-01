Adana'da üniversite öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da üniversite öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da üniversite öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da üniversite öğrencisi genç kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Adana'da üniversite öğrencisi genç kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşı Simge Ç. (21) ile yürüyen Fatma Zeren T'nin (22) arkasından yaklaşarak omzundaki çantayı kapkaç yönetemiyle aldı.

Şüphelinin arkasından bir süre koşan iki üniversite öğrencisi, yetişemeyince durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Rahim B. (19) ve ona motosikletle kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen İ.Ç'yi (16) gözaltına aldı.

İ.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahim B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli İ.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da üniversite öğrencisinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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