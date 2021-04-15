Adana'da üreticileri 19 bin kg tohumluk dağıtıldı

Adana'da "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 2021 yılı bahar döneminde ekimi yapılacak olan, toplamda 19 bin kg silajlık mısır, yemlik soya, yonca ve fiğ tohumlukları üreticilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma baskısının azaltılması, yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin temini ve bunun yanında ülke ekonomisine de katkı sağlaması amacıyla uygulanmakta olan "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında, 2021 yılı için hazırlanmış olan yüzde 25 çiftçi katkılı, hibe tohumluk desteği ile tohumlukların dağıtımına başlandı.

Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde uygulamaya başlanan proje ile 2021 yılı bahar döneminde ekimi yapılacak olan, toplamda 19 bin kg silajlık mısır, yemlik soya, yonca ve fiğ tohumlukları temin edilerek üreticilere dağıtıldı. Ayrıca güz döneminde ekilmek üzere toplamda 23 bin kg italyan çimi, yonca, fiğ ve korunga tohumlukları ise Eylül ayında dağıtılacak.

Proje ile Adana'da, üreticilerin yem bitkileri üretimine teşvik etmek, boş bırakılan tarım arazilerinin yem bitkileri üretimi ile değerlendirilmesi, yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meralar üzerindeki aşırı baskının azaltılması ve münavebe uygulamalarında yem bitkilerine yer verilmesinin amaçlandığı bildirildi. - ADANA