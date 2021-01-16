Adana'da üst arama bahanesiyle yankesicilik yapan "sahte polis" tutuklandı - Son Dakika

Adana'da üst arama bahanesiyle yankesicilik yapan "sahte polis" tutuklandı

16.01.2021 09:43
Adana'da üst arama bahanesiyle yankesicilik yapan

Adana'da polis gibi davranarak üst araması yaptığı kişinin cebindeki para ve altınını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

Adana'da polis gibi davranarak üst araması yaptığı kişinin cebindeki para ve altınını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muhyettin K. (57), merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıtan kişinin üstünü arayacağı bahanesiyle cebindeki 100 lira, Cumhuriyet altını ve yarım altınını yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirterek polise başvurdu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının "yaralama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, hakaret ve yağma" suçlarından emniyette kaydı bulunan Doğan T. (43) olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana Yüregir, Sinanpaşa, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da üst arama bahanesiyle yankesicilik yapan 'sahte polis' tutuklandı - Son Dakika


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