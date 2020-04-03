Adana'da usta öğreticiler, günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, usta öğreticiler gönüllü olarak tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üreterek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek veriyor.

Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli 9 usta öğretici, gönüllü olarak çalışarak günde 300 tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretiyor.

Üretilen maskeler kamu kurumlarına, polis ve askerlere, koruyucu kıyafetler ise Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servis ekiplerinde görev yapan personellere veriliyor.

Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde standartlara uygun medikal maske ve koruyucu kıyafet dikimi yaptıklarını söyledi.

Steril ortamda üretilen maske ve kıyafetlerin dezenfekte yapılarak paketlendiğini kaydeden Taytaş, "Sistemli bir çalışma ile üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Dikimi yapılan maskeler ilçemiz kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, özellikle vatandaşlarımıza hizmet noktasında bire bir temas sağlayan polis, asker ve vefa sosyal destek grubu çalışanlarımızın kullanımına sunuluyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede ülke genelimizin kenetlendiği bugünlerde bizler de Pozantı'dan bu mücadeleye destek sunmak için elimizden gelen çalışmayı sergilemeye devam edeceğiz." diye konuştu.