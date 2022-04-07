Adana'da usulsüz ağaç kesimine suç duyurusu - Son Dakika
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Adana'da usulsüz ağaç kesimine suç duyurusu

07.04.2022 16:33
Adana'da usulsüz ağaç kesimine suç duyurusu

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Kozan ilçesinde yangından zarar gören ormanlık alanlarda usulsüz kesim yapan firmanın yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Kozan ilçesinde yangından zarar gören ormanlık alanlarda usulsüz kesim yapan firmanın yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Akdam Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanlardaki kesimlerle ilgili medyada bazı haberler yer aldığı belirtildi.

Geçen yıl yangında 1896 hektar ormanlıkta zarar gören ağaçlardan 176 bin 669 metreküpünün kesim için damgalandığı, bunların 29 bin 219 metreküpünün işlemlerinin yöredeki orman köylülerine yaptırıldığı ve kalan kısmının da açık arttırmalı ihale yoluyla dikili olarak piyasaya satıldığı açıklamada ifade edildi.

Yangından zarar görmeyen ağaçlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede 1,7 hektar alandaki yangından zarar görmeyen ağaçların usulsüz olarak kesildiği tespit edilmiştir. Usulsüz olarak kesilen ağaçlar 173 adet kızılçam, 77 adet meşe ağacı olmak üzere toplam 250 adettir. Bu ağaçların dikili kabuklu gövde hacmi ise 149 metreküptür. Ağaçların dikili satış ihalesini alan firmanın üretim işçileri tarafından damgasız olarak kesildiği idare tarafından tespit edilerek ilgililer hakkında 30 Mart'ta suç zaptı tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Firma yetkilisinden yargı sonucuna göre usulsüz olarak kesilen 250 ağacın bedeli ve kapladığı 1,7 hektar alanın ağaçlandırma tazminatı olarak 170 bin TL tahsilat edilebilecektir. İlgili firmanın 40 bin TL tutarındaki ihale teminatı nakde çevrilmemiş ancak idari bir tasarrufla bloke edilmiştir."

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Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Lirası, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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