Uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Ege Bağatur Bulvarı'nda Hasan N. yönetimindeki 54 AED 086 plakalı otomobil, uyarı levhasına çarpıp savrularak ters döndü.
Kazada sürücü Hasan N. ile araçta bulunan Makbule N. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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