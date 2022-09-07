Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

07.09.2022 06:04
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ALB 859 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla Yeni Köprü üzerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkarak kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde durduruldu.

Bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, DSİ'ye ait sulama kanalının üzerindeki köprüden Ege Bağtur Bulvarı'na çıkacağı sırada yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü F.Ç. ve aracı detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin sulama kanalına suç unsuru sayılacak bir cisim atmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek söz konusu yerde arama yaptı.

YORUMLAR
500
Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Adana'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu Sulama kanalında kaybolan kadının, yosunlara takılmış cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:14 ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 06:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement