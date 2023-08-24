Annesini darbeden babasını, gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika

Annesini darbeden babasını, gözünü kırpmadan öldürdü

Annesini darbeden babasını, gözünü kırpmadan öldürdü
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:03

Adana'da 18 yaşındaki genç, sürekli annesini dövdüğünü öne sürdüğü uyuşturucu bağımlısı babasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından genç, polis tarafından yakalandı ve emniyete götürüldü.

Adana'da 18 yaşındaki genç, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve sürekli annesini döven babasını silahla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan genç yakalanırken, gencin annesi ise "Eşim sürekli uyuşturucu içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı" dedi.

Dün gece Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zarife G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Güler, eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay G. de tartışmaya dahil oldu.

BABASINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay G. Aydın Güler'in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zarife G.'nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Annesini döven uyuşturucu bağımlısı babasını, gözünü kırpmadan öldürdü

"EŞİM SÜREKLİ UUYŞTURUCU İÇİP BENİ DÖVER"

Zarife G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zarife G.'nin ifadesinde, "Eşim sürekli uyuşturucu içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı" dediği öğrenildi.

Annesini döven uyuşturucu bağımlısı babasını, gözünü kırpmadan öldürdü

YAKALANDI

Polis ekipleri kısa surede süre sonra Çağatay G.'yi yakaladı. Şüpheli genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aydın Güler'in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adana Yüregir, Aydın, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini darbeden babasını, gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini darbeden babasını, gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika
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