Annesini darbeden babasını, gözünü kırpmadan öldürdü

Adana'da 18 yaşındaki genç, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve sürekli annesini döven babasını silahla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan genç yakalanırken, gencin annesi ise "Eşim sürekli uyuşturucu içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı" dedi.

Dün gece Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zarife G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Güler, eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay G. de tartışmaya dahil oldu.

BABASINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay G. Aydın Güler'in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zarife G.'nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

"EŞİM SÜREKLİ UUYŞTURUCU İÇİP BENİ DÖVER"

Zarife G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zarife G.'nin ifadesinde, "Eşim sürekli uyuşturucu içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı" dediği öğrenildi.

YAKALANDI

Polis ekipleri kısa surede süre sonra Çağatay G.'yi yakaladı. Şüpheli genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aydın Güler'in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öne sürüldü.