Metruk evde ölü bulundu - Son Dakika
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Metruk evde ölü bulundu

16.08.2022 10:04

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Aytaç Avşar (39), tek katlı metruk evde ölü bulundu.

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Aytaç Avşar (39), tek katlı metruk evde ölü bulundu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı metruk eve girenler içeride bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibi, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aytaç Avşar olduğu tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, vücudunda herhangi bir darp veya yara bulunmayan Avşar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Adana'da metruk binada ceset bulundu Adana'da metruk binada ceset bulundu SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metruk evde ölü bulundu - Son Dakika

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