Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı

01.03.2022 18:35
Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çökertilen çetenin liderine ve çete üyesi 4 kişiye 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çökertilen çetenin liderine ve çete üyesi 4 kişiye 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünün geçen yıl düzenlediği şafak operasyonu ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçu" kapsamında Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan Taner S., İlker İ., Selim S., Metehan İ., İsmail B., Süleyman K., Ahmet C., Mehmet Y., Kemal G., Üzeyir S., C.Ö Kozan adliyesinde karar duruşması için hakim karşına çıktı. Görülen karar duruşmasında 11 sanıktan 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kozan adliyesinde polis geniş güvenlik önlemi alırken mahkemede sanıklardan Taner S. 30 yıl hapis ve 450 bin TL, İlker İ. 30 yıl hapis ve 100 bin TL, Metehan İ. 30 yıl hapis ve 120 bin TL, Ahmet C. 30 yıl hapis ve 100 bin TL, Selim S. 23 yıl hapis ve 5 ay 46 bin TL, İsmail B. 21 yıl hapis ve 3 ay 56 bin TL, Süleyman K. 27 yıl 3 ay hapis ve 56 bin TL, Mehmet Y. 12 yıl 6 ay hapis, Kemal G. 18 yıl 9 ay hapis, Ü. S 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, C.Ö. ise beraat kararı aldı.

Mahkeme sonunda bazı sanık yakınları hakimin verdiği karara itiraz ederek polisle arasında arbede yaşandı. Çocuklarının bu kadar yüksek bir cezayı hak edecek bir suç işlemediğini, hatta hiçbir suçunun olmadığını dile getiren aile yakınları ise tutuklular cezaevine götürülürken polisle karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede tutuklanan sanıklardan birinin annesi olduğu bir kişi ve 2 sanık yakını toplamda 3 kişi adliye çıkışında polisle arbede sonrası polis merkezine götürüldü. Adliye önünde kısa süreli yaşanan arbedenin ardından kalabalık dağıldı. - ADANA

Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı
Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı

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Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu, Hisarcık, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu çetesi üyelerine ceza yağdı - Son Dakika
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