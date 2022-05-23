Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı

23.05.2022 10:07

Adana'da 191 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da 191 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı.

Ekipler, aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak arama yaptı.

Narkotik eğitimli köpekle yapılan aramada aracın torpido bölümüne gizlenmiş 191 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bunun üzerine sürücü İ.E. ile yanındaki İ.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sürücü İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı

YORUMLAR
500
Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement