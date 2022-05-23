Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da 191 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı.

Ekipler, aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak arama yaptı.

Narkotik eğitimli köpekle yapılan aramada aracın torpido bölümüne gizlenmiş 191 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bunun üzerine sürücü İ.E. ile yanındaki İ.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sürücü İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.