Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde isminin Şeyma olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı. Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.
Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokakta yaptıkları olay yarattı! Uyuşturucu bağımlısı genç kızdan garip hareketler - Son Dakika