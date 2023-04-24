Sokakta yaptıkları olay yarattı! Uyuşturucu bağımlısı genç kızdan garip hareketler - Son Dakika
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Sokakta yaptıkları olay yarattı! Uyuşturucu bağımlısı genç kızdan garip hareketler

24.04.2023 11:43

Adana'da uyuşturucu aldığı öne sürülen genç bir kızın durumu çevredekileri şaşkına çevirdi. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç kızın yaptığı garip hareketler, ekipleri harekete geçirdi. Genç kız, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin uzun ikna çabasının ardından hastaneye götürüldü.

Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde isminin Şeyma olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Uyuşturucu bağımlısı kızın içler acısı hali böyle görüntülendi

DURUMU İÇLERİ ACITTI

O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı. Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.

Uyuşturucu bağımlısı kızın içler acısı hali böyle görüntülendi

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu bağımlısı kızın içler acısı hali böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (11)
  • Can Geven: AKP dönemin de CHP nin istediği gençlik vaybee ne kafa var sende devam ?? Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: uyuşturucuya iadam gelmeden bu işler asla bitmez asla Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Yıldırım: ABD ELCILIGI NEREDE VARSA ORADA KAOS VARDIR.ABD ASKERI TURKIYEDE EN FAZLA ADANADA DIR.O SEYTANLAR ZEHIRLIYORLAR GENCLERI. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta yaptıkları olay yarattı! Uyuşturucu bağımlısı genç kızdan garip hareketler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta yaptıkları olay yarattı! Uyuşturucu bağımlısı genç kızdan garip hareketler - Son Dakika
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