Uyuşturucu satıcısını sürükleyerek sokak sokak gezdirdi - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısını sürükleyerek sokak sokak gezdirdi

Son Güncelleme: 04.10.2023 10:44

Adana'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi.

Adana'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişiye vatandaşın işkence yapması anbean görüntülendi.

Gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi.

SÜRÜKLEYEREK SOKAK SOKAK GEZDİRDİ

Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Çukurova, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısını sürükleyerek sokak sokak gezdirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcısını sürükleyerek sokak sokak gezdirdi - Son Dakika
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