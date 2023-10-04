Uyuşturucu satıcısını sürükleyerek sokak sokak gezdirdi

Adana'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişiye vatandaşın işkence yapması anbean görüntülendi.
Gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi.
Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.
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