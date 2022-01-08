Adana'da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan genç sokakta yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde sokakta hareketsiz yatan A.G'yi (34) görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, uyuşturucu kullandığı belirlenen A.G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Oğlunun öldüğünü duyarak olay yerine giden A.G'nin annesi S.G. ile yakınları fenalık geçirdi, gözyaşı döktü.
A.G'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra genci sokağa bırakıp kaçtığı ileri sürülen arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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